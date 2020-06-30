Аналитики Sohu высоко оценили маневр России по избавлению от госдолга США

Пекин, 30 июня. Решение Москвы распродать государственный долг США удивило международных экономистов. В Китае высоко оценили маневр России.

Как отмечает китайские издание Sohu, Россия является одним из самых активных сторонников дедолларизации. Ранее Москва продала 96% принадлежавших ей американских облигаций и увеличила золотой запас. Однако согласно последнему отчету Минфина США, РФ нарастила инвестиции в американский госдолг на 80% — до 6,85 млрд долларов, пишет «ПолитРоссия».

Китайские аналитики назвали действия Москвы холодным расчетом. России необходимо располагать некоторой долей госдолга США, поскольку доллар является наиболее распространенным инструментом международной торговли.

Ранее китайские аналитики Sohu обратили внимание, что Федеральная резервная система США начала триллионами печать доллары, что серьезно обеспокоило иностранных партнеров. Доллар США в нынешнем году может лишиться статуса главной резервной валюты, считают в Пекине.

Эксперты отмечают, что американский доллар стал давно терять свою популярность, о чем говорят намерения и попытки ряда стран отказаться от этой валюты при взаимных расчетах. Согласно статистике, госдолг Шатов преодолел отметку в 26 трлн долларов. Эксперты прогнозируют, что к концу 2020 года показатель может вырасти еще на 4 трлн.