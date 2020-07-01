Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских

Американские полицейские относятся с большой благодарностью к русскоязычной общине, многие представители которой лично приходят в полицейские участки по всей стране, чтобы поддержать офицеров, честно исполняющих свой долг. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала редактор русскоязычного издания «Наш Техас» София Гринблат.

«У нас в стране началась кампания по демонизации правоохранителей: мол, все, что ни делает полиция, это ужасно. Молодежь на это покупается, — объяснила Гринблат. — Совершенно жутко это все наблюдать».

Многие специалисты говорят, что полицию обучают именно такому приему, который применялся при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, отмечает собеседница ФАН. По ее словам, от такого приема нельзя задохнуться, потому что, если человек говорит в это время, значит, он не задыхается.

«Наши дети говорят: «Полиция такая жестокая, они не имеют права так обращаться с черными!» А вы попробуйте обращаться по-другому с этими черными преступниками! — удивляется Гринблат. — Ни один нормальный человек не оказывает сопротивление, если тебя пытается задержать полиция».

После гибели Флойда 25 мая буквально все американские штаты захватила волна грабежей, поджогов и насилия. Местные власти открыто выступили на стороне протестующих и даже приняли решение о сокращении финансирования сил правопорядка, еще до суда обвинив их в произошедшем.

«Сейчас демонизируют всю полицию. В них плюют, когда они стоят, в них бросают стеклянные бутылки, — делится наблюдениями София. — Протестующие кричат им всякие невероятные гадости. Это ужасно и отвратительно, потому что это — люди, которые нас защищают: мы все в любую минуту первым делом звоним 911. Мы не хотим, чтобы люди в форме, которые рискуют жизнью и жертвуют собой ради нас, проходили через эти унижения. Сейчас такая волна началась по всей Америке».

Как рассказала жительница Хьюстона, русскоязычная община решила поддержать американскую полицию и организовала страничку на Facebook «Police Lives Matter» («Жизнь полицейских имеет значение»). Это запустило волну по стране: местные жители даже в Сиэтле составили график посещений полицейских участков, чтобы поддержать их в это сложное время. Каждый второй день недели теперь называется «синий вторник»: синий — это цвет американской полиции. Люди приходят к полиции и приносят гостинцы.

«Понятно, что особо много принести нельзя, но полицейским на самом деле очень приятно, — отмечает собеседница ФАН. — У нас, например, родители с детьми ходили в Остине на полицейский участок, и один полицейский там открыто сказал: «Вы меня сегодня просто осчастливили». Им действительно очень-очень приятно. Нас встречают очень хорошо, и мы хотим, чтобы эта традиция продолжалась».

К сожалению, местные средства массовой информации не освещают подобные акции солидарности, поскольку они заинтересованы только в разжигании ненависти к полиции, констатирует София. Несогласные с левой повесткой жестко цензурируются и демонетизируются в масс-медиа.

«Американские СМИ сейчас крайне ангажированы, и это очень грустно, — с сожалением говорит Гринблат. — Например, Google недавно забанил два сайта, которые пользуются им как рекламной площадкой и получают доход. Один из них — консервативное издание The Federalist, другое — онлайн-издание ZeroHedge. Их забанили только потому, что Google не согласен с их взглядами. Google — это совершенный монополист, он может делать все, что хочет. Если чьи-то взгляды не совпадают с левыми взглядами, которые пропагандирует Google, то их жестко цензурируют».

Напомним, массовые беспорядки в США начались после смерти 46-летнего темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Он был задержан полицейскими 25 мая возле одного из магазинов за попытку расплатиться фальшивыми деньгами.

После смерти Флойда в крупнейшем городе Миннесоты разгорелся настоящий бунт: толпа стала крушить машины, бить витрины и поджигать магазины. На фоне массовых беспорядков в городе начали орудовать мародеры. Некоторые местные полицейские принялись выражать солидарность с бунтовщиками, вставая перед ними на колено, а городские власти выразили протестующим свою поддержку.

В последующие недели по США прокатилась волна поджогов полицейских участков, разграблений магазинов и уничтожения памятников историческим деятелям по обвинению в расизме, а в некоторых крупных городах протестующие возвели баррикады.