Экономист предрек уменьшение числа офисов в российских городах

Разрастания офисов в крупных российских городах больше не будет, поскольку потребность во вводе новых площадей уменьшится. Такой прогноз Федеральному агентству новостей дал экономист Василий Колташов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал данные консалтинговой компании CBRE об уменьшении ввода офисных площадей в российских городах-миллионниках (исключая Москву и Санкт-Петербург) в первом полугодии 2020 года на 35% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. На рынке офисной недвижимости в регионах негативно скажется пандемия и общий экономический спад.

По данным аналитиков, в текущем году было построено 20,7 тыс. кв. м офисов. Большая часть помещений сдавалась в Воронеже, Казани, Волгограде и Омске, Краснодаре. Специалисты прогнозируют, что по итогам года объем нового предложения офисной недвижимости в провинциальных городах-миллионниках будет в пределах 46,2 тысячи кв. м., хотя в 2019 эта цифра была 67 тыс. кв. м.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прогнозирует глобальные изменения в сфере офисного рынка. Он напомнил, что интенсивное строительство офисов и торговых площадей в крупных городах связано с процессом образования частных фирм.

«Так, в 2000-е годы в сфере оптовой торговли и консалтинга компании возникали просто лавиной. Это было хорошо для целого поколения россиян, потому что они пошли туда работать вместо стройки или производства. Но эти пределы достигнуты», — заявил Колташов в беседе с ФАН.

Конечно, пандемия и новая волна мирового кризиса повлияла на ситуацию на рынке офисной недвижимости и определила появление такой статистики. Но строительные компании еще раньше знали, что им уже нужно было уменьшать объемы ввода офисов, говорит собеседник ФАН.

«Они начали строить офисы не в марте, когда рынки упали, это было раньше. Компании исходили из того, что если бы еще увеличить предложение по вводу офисов, то они оказались бы в минусе. Даже сейчас будут проблемы с реализацией новых офисных площадей. Сокращение ввода новых офисов было связано с плановой политикой компаний, которые 2019 году понимали необходимость строительства жилья, нежели помещений для управления», — пояснил экономист.

Сейчас потребности в строительстве новых офисов не будет. Колташов назвал причины подобной тенденции.

«Люди будут выбирать работу ближе к дому. При этом работодатель будет собирать персонал не в одной компании, а в разных территориальных подразделениях. Кроме того, лавины образования новых компаний не предвидится, наоборот, происходит их уменьшение. Фирмы должны выжить и пережить кризис 2020 года, а также как-то удержаться на рынке, — сказал эксперт. — Разрастания офисов не последует, поскольку в этом больше нет необходимости. Это тупиковое направление, и оно должно пережить рационализацию. Компании должны будут научиться строить меньше, а ориентироваться больше на потребности в жилье».

Вдобавок к этому экономическое развитие России должно опираться на создание материальных благ, а не на управление и перераспределение уже имеющихся, утверждает собеседник ФАН.

«Офис выполняет только перераспределительные функции, но при этом сам по себе богатства не создает. Поэтому материальное производство будет расширяться, что также повлияет на торговлю и транспорт», — резюмировал Колташов.

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