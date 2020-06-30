В ВОЗ заявили о «хорошем пути» России по борьбе с COVID-19

Москва, 30 июня. Россия идет «хорошим путем» по снижению случаев коронавирусной инфекции. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

При этом она призвала сохранять бдительность во избежание осложнения эпидемиологической ситуации.

«Последние две недели мы наблюдаем снижение случаев заражения. Россия идет хорошим путем. Но надо быть очень внимательными, потому что ситуация может измениться», — пояснила Вуйнович.

По ее словам, важно продолжать соблюдать меры предосторожность, предупреждая распространение пневмонии COVID-19. В первую очередь это касается общественного транспорта и других мест массового скопления людей.

Вуйнович также рекомендовала россиянам возобновить общение с близкими только, когда число случаев коронавируса снизится до тысячи в сутки.

«Вирус в каком-то количестве передается от каждого человека, у которого есть инфекция. Так что надо соблюдать правила гигиены. А пить с друзьями утренний кофе можно будет, когда число заражений будет меньше тысячи в день», — сказала представитель ВОЗ.

По последним данным, в России зарегистрировано 647,8 тысячи случаев коронавируса, в том числе 6,6 тысячи выявлено в течение прошедших суток. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 412,6 пациентов, 9,3 тысячи скончались.