Поклонская выбрала победителя в конкурсе ее аниме-портретов

Москва, 30 июня. Депутат Госдумы Наталья Поклонская провела конкурс на самое выразительное ее изображение в стиле аниме. Итоги Поклонская подвела в Instagram.

Интернет-мем с использованием образа Поклонской возник весной 2014 года после государственного переворота на Украине. Тогда Поклонская возглавила прокуратуру Крыма и дала пресс-конференцию. Выступление хрупкой и одновременно строгой девушки вызвало большой интерес у пользователей Сети по всему миру. Поклонская заявила журналистам, что будет жестко пресекать любые нарушения и не допустит послаблений: «Не будет никаких няш-мяш!». После этого Поклонская уже успела сменить прокурорский китель на кресло депутата Госдумы, однако выражение «няшмяш» так и осталось за ней.

Более того, крымский прокурор покорила своей красотой весь мир. Японцы создали аниме, где Поклонская катаной рубит врагов. Кроме того, корейские фанаты депутата считают, что Поклонская могла бы поладить с сестрой Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Поклонская решила провести конкурс и выбрать самый лучший ее аниме-портрет.

«Я разместила пост в соцсетях, чтобы талантливые ребята нарисовали аниме с моим изображением. Идея принадлежит лично мне. Пришло очень много работ из России, Италии, Украины, Японии и других стран. Я выбрала самую симпатичную», — написала депутат.

Поклонская выбрала изображение, на котором она представлена в строгом костюме и грозно смотрит на своих противников.