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Симоньян пошутила над латвийской разведкой после запрета вещания RT

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Симоньян пошутила над латвийской разведкой после запрета вещания RTМосква, 30 июня. Главный редактор RT Маргарита Симоньян пошутила над решением Национального совета Латвии по электронным СМИ запретить на территории страны вещание ряда каналов «семейства» RT. Она с иронией прокомментировала его в своем Telegram-канале.

«Латвийская разведка считает, что RT возглавляет Дмитрий Киселев. Американская разведка считает, что программа на Рен-ТВ, которую я вела в 2011-м году, повлияла на американские выборы. Британская разведка считает, что Скрипалей отравили Боширов и Петров. И это хорошая новость. С такими разведками нам не страшен серый волк», — написала она.

Ранее стало известно, что Латвия запретила на своей территории трансляцию семи телеканалов группы RT. Такое решение было мотивировано тем, что попавшие под запрет вещатели принадлежат российскому журналисту и телеведущему Дмитрию Киселеву, который находится под санкциями Евросоюза.

Однако в Латвии ошиблись, поскольку RT возглавляет Симоньян, против которой никакие рестрикции ЕС не вводил. Именно поэтому главред так отреагировала на решение государственной разведки и вспомнила неудачи разведслужб других государств.

Киселев, который на деле является гендиректором МИА «Россия сегодня», тоже отнесся к решению Риги с юмором. Он сказал, что оно является показателем «уровня глупости и неосведомленности латвийских властей, ослепленных русофобией», и, приняв его, они «элементарно попали впросак».

Симоньян пошутила над латвийской разведкой после запрета вещания RTВ пресс-службе RT поздравили спецслужбы и нацсовет по СМИ Латвии с тем, что «наконец-то они смогут защитить все арабоязычное и испаноязычное население страны от «наиболее влиятельного российского пропагандистского канала».

Латвия не в первый раз препятствует работе российских СМИ на своей территории. Радио Sputnik напоминает, что в прошлом году страна уже запретила трансляцию ряда российских телеканалов, включая «Петербург-Пятый канал», «О!», «Поехали» и «Бобер».

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Источник: Telegram-канал Маргариты Симоньян
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