Звезду «Зачарованных» подняли на смех из-за антироссийских высказываний

Москва, 30 июня. Пользователи Twitter подняли на смех американскую актрису Алису Милано после ее публикации с антироссийскими высказываниями.

Милано, известная по роли Фиби в культовом сериале «Зачарованные», опубликовала запись, в которой заявила, что президент РФ и «правые» политики США якобы «вооружают» культуру публичного унижения. Звезда намекает на то, что критика движения Black Lives Matter идет из России. Знаменитость предупредила о старте «кампании по дезинформации» и обратилась к поклонникам с просьбой следить за своими публикациями в социальных сетях, поскольку «правда имеет значение».

Посыл звезды «Зачарованных» ее поклонники не оценили и напомнили актрисе, что к «культуре унижения» причастна она сама. Они припомнили 47-летней звезде эпизод из ее «черного» прошлого — для съемок в скетче Милано была загримирована под афроамериканку.

Фолловеры также обратили внимание, что актриса чистит комментарии под публикацией, уничтожая записи «недоброжелателей», пишет «ПолитРоссия».

I'll just leave this here. pic.twitter.com/YHeQChoTyd