Песков ответил на предложение Кадырова избрать Путина пожизненным президентом

Москва, 30 июня. Конституция РФ не предусматривает поста «пожизненный президент», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля ответил на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова наделить Владимира Путина пожизненными президентскими полномочиями.
«Конституцией такая должность не предусмотрена», — подчеркнул Песков.
Свою идею Кадыров озвучил на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — заявил глава Чечни.
По его словам, жители Чечни еще никогда так не жили, как сейчас, в чем заслуга Путина. Кадыров подчеркнул, что жители республики должны гордиться принадлежностью к Российской Федерации, поскольку являются гражданами «этой великой страны», передает телеканал «Царьград».