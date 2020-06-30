Песков ответил на предложение Кадырова избрать Путина пожизненным президентом

Москва, 30 июня. Конституция РФ не предусматривает поста «пожизненный президент», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова наделить Владимира Путина пожизненными президентскими полномочиями.

«Конституцией такая должность не предусмотрена», — подчеркнул Песков.

Свою идею Кадыров озвучил на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — заявил глава Чечни.

По его словам, жители Чечни еще никогда так не жили, как сейчас, в чем заслуга Путина. Кадыров подчеркнул, что жители республики должны гордиться принадлежностью к Российской Федерации, поскольку являются гражданами «этой великой страны», передает телеканал «Царьград».