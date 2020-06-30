Киселев назвал смешным решение Латвии запретить вещание RT

Москва, 30 июня. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал смешным решение Латвии запретить вещание семи каналов RT на территории государства.

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии объяснил свое решение тем, что каналы якобы связаны с Киселевым, который находится под санкциями Евросоюза. Однако известно, что возглавляет RT вовсе не он, а Маргарита Симоньян. На нее рестрикции ЕС не распространяются.

«Это решение – показатель уровня глупости и неосведомленности латвийских властей, ослепленных русофобией. Мы искренне посмеялись над этим объявлением, латвийские власти элементарно попали впросак», — отреагировал Киселев.

Журналист подчеркнул, что заявленное Латвией основание для запрета не имеет никакого юридического смысла. Поэтому страна, по его мнению, должна немедленно вернуть вещание каналов в эфир и принести свои извинения.

Примечательно, что власти стран Балтии не раз препятствовали работе российских СМИ на своих территориях. Например, в прошлом году скандал разразился вокруг агентства Sputnik Эстония. Руководство страны пригрозило журналистам уголовными делами, если они не уволятся из агентства до 1 января 2020 года. Сотрудники Sputnik получили письма от департамента полиции и погранохраны страны с угрозами преследования. В Таллине обосновали свои действия санкциями, которые Евросоюз ввел в 2014 году.

МИД России тогда назвал угрозы Эстонии журналистам неприемлемыми и призвал международные правозащитные организации обратить внимание на ситуацию.