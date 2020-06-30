Квартира Ефремова подешевела с момента покупки более чем на 150 тысяч евро

Элитная квартира в Плотниковом переулке, в которой Михаил Ефремов находится под домашним арестом, с момента покупки ее актером значительно подешевела из-за инфляции и пандемии COVID-19.

Так называемый «дом с писателями-классиками», или доходный дом Бройдо, в Плотниковом переулке — не просто элитный, купить в нем квартиру, даже при наличии огромных денег, довольно трудно. Жилье уже давно там просто не продается.

Само здание — памятник регионального значения, год сдачи в эксплуатацию, согласно паспорту дома, — 1890-й. Михаил Ефремов приобрел здесь квартиру в середине 2011 года.

Согласно документам, кадастровая стоимость квартиры на третьем этаже в 148 кв. м на 2018 год составляла 40 735 262 рубля. Но это, естественно, гораздо ниже рыночной цены. За те девять лет, которые актер живет здесь, жилье в рублевом эквиваленте подорожало. Но проблема в том, что приобретал его Михаил не за рубли.

Правообладателем квартиры в знаменитом здании рядом с Арбатом была на тот момент ирландская компания Mandell Trading Limited, зарегистрированная в Дублине в 1899 году. Поэтому стоимость жилья исчислялась в евро. На момент покупки квартиры Ефремовым квадратный метр стоил 6 277 евро. То есть вся покупка артисту обошлась порядка 930 тысяч евро. Впоследствии цена скакала, но в этом году из-за инфляции и пандемии квадратный метр подешевел до рекордных с 2008 года — 5 206 евро.

Соответственно, стоимость квартиры сейчас 770–780 тысяч евро. В рублевом же эквиваленте рыночная стоимость квартиры на данный момент составляет свыше 60 миллионов рублей, без учета ремонта и престижности места. Но, как уже говорилось ранее, квартиры здесь фактически не продаются.

Квартиру Михаил приобрел не в долг и не в кредит — у нее нет обременений, она не в залоге и не под арестом. Ефремов — единственный ее владелец. За коммунальные услуги артист платит стабильно и вовремя. В должниках у управляющей компании он никогда не числился.

К слову, управляющая компания в этом доме тоже не простая, а «элитная». ООО «Жилстандарт» оказывает услуги и «Главному производственно-коммерческому управлению по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации».

В случае, если Ефремову все же придется продавать недвижимость (вряд ли в ближайшее время у него появится возможность заработать), то легче ему будет расстаться с одним из домов. Квартиру в данном доме, несмотря на все выгоды, сбыть с рук крайне тяжело. Да и сам артист неоднократно признавался, что он — «дитя Арбата», всю свою жизнь прожил в домах, прилегающих к нему, поэтому не видит себя в другом месте Москвы.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль и, выехав на встречную полосу, протаранил ВИС-2349. В результате ДТП погиб 57-летний Сергей Захаров — водитель легкового фургона.

В отношении Михаила возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека. Сам Михаил был посажен под домашний арест. Адвокат артиста неоднократно заявлял о готовности выплатить компенсацию семье погибшего, однако сама семья от денег Ефремова отказалась.