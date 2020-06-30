Стало известно содержание записки, которую Путин передал ветерану во Ржеве

Москва, 30 июня. Президент России Владимир Путин на открытии мемориала во Ржеве передал записку одному из ветеранов. Таким образом, глава государства выполнил обещание, данное фронтовику.

Как оказалось, на церемонии открытия памятника ветерана Николая Черных сопровождала девушка Катя, которая мечтала получить рукописный текст и автограф национального лидера. Она рассказала об этом фронтовику, а тот в свою очередь передал просьбу Путину.

«Екатерине Сергеевне, с уважением», — написал в записке российский лидер и оставил свою подпись.

Напомним, во вторник, 30 июня, Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области.

Авторами уникального монумента стали скульптор мемориала Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, которые при создании памятника вдохновлялись знаменитым стихотворением Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».