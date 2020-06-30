Дочь Доренко заявила в полицию на сестру, разбившую ее дорогую иномарку

Москва, 30 июня. Дочь журналиста Сергея Доренко Ксения заявила в полицию на свою старшую сестру Екатерину из-за разбитой дорогой машины.

Дочь Доренко от первого брака сообщила, что сестра несколько раз ударила по ее автомобилю, в результате чего были разбиты фары и повреждено стекло иномарки. Сумма ущерба уточняется.

«Ксения рассказала, что ссоры со старшей сестрой случаются из-за того, что та не хочет, чтобы она жила с ней под одной крышей, добивается, чтобы младшая съехала из дома в элитном поселке. Ксения призналась правоохранителям, что от Екатерины страдает не только она, но и их мать», — пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в поселке Рождествено у дома, который журналист оставил первой жене Марине и детям Екатерине, Ксении и Прохору. Что стало причиной конфликта между дочерями Доренко, не сообщается, однако в СМИ считают, что разлад в отношениях произошел из-за дома в Барвихе.

Весной сообщалось, что старшая дочь ведущего Екатерина Доренко попала в больницу с многочисленными ушибами и ожогами после конфликта с соседкой на участке в Московской области. По словам девушки, она уже не первый раз вызывает сотрудников правоохранительных органов из-за разногласий с соседкой.

Популярного журналиста Сергея Доренко не стало 9 мая 2019 года, ему было 59 лет. Журналист попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве, пишет Infox.ru. Мужчине внезапно стало плохо, он потерял управление мотоциклом и врезался в бетонную конструкция. Доренко госпитализировали, но он умер, не приходя в сознание. Как указала Deita.ru, причиной смерти стал разрыв аорты.