Вассерман указал, при каких условиях глобализация принесет пользу экономикам мира

Политический аналитик Анатолий Вассерман указал на способ преодоления деструктивной направленности нынешнего процесса глобализации мировой экономики.

Нынешнее развитие глобализации мировой экономики идет по деструктивному пути развития. На данное обстоятельство в интервью сетевому изданию «Украина.ру» было обращено внимание политическим аналитиком Анатолием Вассерманом.

Эксперт отметил, что «нынешний формат глобализации строится на идее узкой специализации целых государств, что крайне нерентабельно». При этом им было указано, что даже небольшое государство представляет собой слишком сложную структуру для перевода его производственных мощностей на «узко специализированные рельсы».

Аналитик подчеркнул, что в итоге такое развитие событий приводит к выпадению значительной части производственных возможностей:

«Получается, что фактически значительная часть сил каждого государства остается невостребованной, и колоссальная часть людей отстраняется от какой-либо полезной деятельности».

Однако ситуация может измениться в лучшую сторону.

«Глобализация может быть полезной, только если она откроет каждому потребителю доступ ко всем возможностям производителя, а каждому производителю — доступ ко всем желаниям потребителя», — указал Вассерман на условие, при котором глобализация способна принести пользу экономикам всех государств мира.

Резюмируя нынешнее положение дел в мире, эксперт отметил, что оно сейчас выгодно определенным силам. При этом в качестве примера противостояния системе узкой специализации стран им было указано на положение дел в США.

«Многим в мире такая система выгодна, и эти силы сейчас даже пытаются свергнуть президента США Дональда Трампа, который провозгласил своей целью демонтировать эту систему», — заключил Вассерман.

Ранее Вассерман сравнил людей из «антипровокационного списка» с персонажами старого анекдота.