Гаспарян рассказал, как в Херсоне уже шесть лет ждут российские войска

Москва, 30 июня. На юге Украины продолжают педалировать тему возможного «вторжения России», причем и у этих областей, и у самого Киева на это есть свои причины, считает журналист и политолог Армен Гаспарян.

Днем ранее о том, что Россия якобы может напасть на юг Украины, заявил депутат Рады Ахтем Чийгоз. Мнение о том, что РФ в сентябре этого года может вторгнуться в Херсонскую область, высказал также американский генерал Бен Ходжес.

Гаспарян в ответ с иронией напомнил, что эта история с «российским вторжением» длится уже шесть лет.

«Она началась сразу после крымских событий. Когда крымчане стали получать российские паспорта, пенсии, возбух Херсон. Я находился в тот момент в Крыму и мне там десятки украинцев из Херсона предъявили претензии, мол, какие вы гадкие, вы разве братья? Вы что не могли лишние 100 км пройти? Почему вы нас оставили? Это же Таврида. А мы тогда кто?Почему вы нас кинули», — рассказал политолог в комментарии «Украине.ру».

Именно с тех пор, по его словам, в Херсонской области укоренилась идея фикс: «Ладно, мол, с первого раза не получилась, но надо подавать сигналы русским, что этот маршрут (через Херсонскую область) самый оптимальный чтобы зайти на Украину».

Гаспарян пояснил, что в Херсоне боятся, что их опять «забудут» и в итоге «уйдет какая-нибудь Одесса, Николаев, Харьков, а херсонцы опять будут с этой отморозью».

«Поэтому в определенное время посылается этот месседж. Иногда он меняет основу. Сначала они заявляли, что Херсон — юг России и никакая не Украина. Потом, когда встал вопрос про воду, мысль переформулировали, заявив, что лучший путь в устье Днепра лежит через Херсон. Когда клоуны в меджлисе1 (организация запрещена в РФ) заговорили про блокаду – в Херсоне сказали: «Отлично! Не прощаемся, делайте блокаду, вы огребете, а мы сделаем коридор для прохода на Киев», — объяснил политолог.

Он провел аналогию с Варшавой, которую во время Второй мировой войны называли дорогой на Берлин. Херсон также теперь называют «прямой дорогой на Киев».

«С другой стороны, у Киева тоже есть потребность держать эту тему в напряжении, потому что одним Донбассом сыт не будешь, нужна запасная площадка и ей служит Херсон. При этом все стороны, участвующие в этой дискотеке, понимают ее бесперспективность. По крайней мере, в данную политическую минуту», — добавил Гаспарян.

Политолог напомнил и о деле Кирилла Вышинского, который находился в СИЗО не в Киеве, а в Херсоне. И это тоже было сделано неспроста — чтобы лишний раз напомнить об «этой губернии»

По мнению Гаспаряна, Херсонскую область можно считать «очередной миной замедленного действия, как и весь юг Украины».

«И причем это не я вам говорю, это есть в сводках СБУ», — заключил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.