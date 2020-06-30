Интересы нового потерпевшего в деле Ефремова будет защищать другой адвокат

Москва, 30 июня. Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, признан новым потерпевшим по делу, но представлять его интересы в суде будет другой адвокат. Об этом рассказал защитник семьи Захарова Александр Добровинский.

Сейчас Добровинский защищает супругу, брата и младшего сына Захарова.

«Он имеет право и стал потерпевшим как сын погибшего. У него свой адвокат», — заявил Добровинский.

Представлять интересы старшего сына Захарова будет адвокат Сергей Аверцев. По словам защитника, мужчину признали потерпевшим несколько дней назад. Таким образом, число потерпевших в деле Ефремова увеличилось до четырех, передает телеканал «360».

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с фургоном, за рулем которого находился Сергей Захаров. От полученных травм водитель грузовика скончался в реанимации.

Результаты медицинского освидетельствования показали наличие в организме Ефремова не только алкоголя, но и наркотических средств.

В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ряд экспертов убеждены, что Ефремов должен понести реальное наказание за совершенное ДТП.