Латвия запретила вещание семи российских телеканалов

Рига, 30 июня. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил трансляцию семи входящих в «семью» RT (Russia Today) российских каналов на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

Совет контролирует деятельность теле- и радиоретрансляторов в стране. Решение запретить вещание ряду каналов там обосновали их принадлежностью российскому журналисту Дмитрию Киселеву, который находится под санкциями Евросоюза. При этом Киселев не имеет никакого отношения к RT, а возглавляет другое СМИ — МИА «Россия сегодня».

В числе запрещенных телеканалов оказались RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV.

«Полученные нами доказательства очень серьезные, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в ЕС», — говорится в заявлении председателя совета Ивара Аболиньша.

Главным редактором RT является Маргарита Симоньян. Кроме того, на нее рестрикции ЕС не распространяются.

Возглавляемое Киселевым МИА «Россия сегодня» и RT — два разных юридических лица, в этом можно убедиться, проверив информацию о компаниях в источниках, находящихся в открытом доступе.

Балтийские страны неоднократно препятствовали работе российских СМИ на своих территориях. С ограничениями прибалтийских стран ранее столкнулось, в частности, агентство Sputnik Эстония. Его сотрудники получили от руководства департамента полиции и погранохраны государства прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

Латвия в конце ноября прошлого года уже запретила трансляцию ряда российских телеканалов, среди которых «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино» и «Музыка Первого», отмечает радио Sputnik. Решение объяснили тем, что российский бизнесмен Юрий Ковальчук, которого посчитали связанным с каналами, включен в список лиц, попадающих под европейские санкции за нарушение территориальной целостности Украины.

Российский МИД неоднократно заявлял о явных признаках скоординированной линии поведения балтийских государств в отношении СМИ РФ. В ведомстве отмечали, что случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».