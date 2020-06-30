Дана Борисова раскрыла, кто из звезд шоу-бизнеса не пройдет тест на наркотики

Москва, 30 июня. Многие звезды российского шоу-бизнеса страдают наркотической и алкогольной зависимостью. Об этом в эфире YouTube-канала депутата Госдумы Виталия Милонова заявила телеведущая Дана Борисова.

Знаменитость, сама пережившая пагубную привычку, рассказала, кто, по ее мнению, не пройдет тест на наркотики, передает «Слово и дело».

«В плане алкоголя и наркотиков я, конечно, эксперт. Что касается моей истории, то у меня там была генетическая предпосылка. У нас сейчас на телевидении всех проверяют на коронавирус, но я бы с удовольствием заставляла звезд перед каждой съемкой сдавать анализ мочи, думаю мы бы узнали много интересного», – отметила Борисова.

Она уверена, что при проверке запрещенные вещества обязательно бы обнаружились в организме рэпера Элджея, а также у его возлюбленной Насти Ивлеевой. Телезвезда также считает, что наркотической зависимостью страдает популярный блогер Юрий Дудь.

Кроме того, по словам Борисовой, в предыдущие годы на алкоголь сильно налегала телеведущая Ксения Собчак.

Ранее Дана Борисова поддержала Собчак, потерявшей рекламные контракты из-за откровенных комментариев американских протестов. Она согласилась со «светской львицей» в том, что в США назрел социальный конфликт, а не расовый, сообщает телеканал «360».