Лечащийся от лейкемии Тиньков рассказал, что переболел COVID-19

Москва, 30 июня. Известный российский бизнесмен Олег Тиньков, проходящий лечение от лейкемии, заявил, что перенес коронавирусную инфекцию. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Молюсь господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19. Да-да, я еще переболел коронавирусом три месяца назад», — сообщил предприниматель.

Также Тиньков поделился ходом своего лечения от лейкемии. Он поблагодарил российских врачей, которые еще в октябре прошлого года смогли быстро поставить ему диагноз. Бизнесмен прошел три курса химиотерапии в Берлине. По словам предпринимателя, немецкие медики вывели его в ремиссию на кровяном и молекулярном урвоне, однако клетки лейкемии в организме все же остались.

В связи с этим Олег Тиньков принял решение сделать пересадку костного мозга. Операция состоится на следующей неделе в Лондоне. Тиньков подчеркнул, что после пересадки его ждет реабилитация, которая может занять до года. Предприниматель поблагодарил за поддержку детей, жену и друзей, а также попросил прощения у всех, кого вольно или невольно обидел.

«Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава богу, я только говорил, но не делал гадости», — отметил бизнесмен.

Кроме того, предприниматель сообщил, что «Тинькофф Банк» не продается. Тиньков рассказал, что партнеры поддерживают его, а основанный им бизнес сейчас находится в надежных руках профессионалов.

«У меня впереди непростые месяцы, но я буду бороться, шансы есть», — подытожил предприниматель.

Напомним, о том, что у него диагностировали острую форму лейкемии, Тиньков сообщил в начале марта. Предприниматель признался, что не хотел объявлять о своей болезни, но ему пришлось это сделать, чтобы объяснить отсутствие на публике.