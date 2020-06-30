Мясников рассказал о вероятности мужского бесплодия из-за коронавируса

Москва, 30 июня. Последствия коронавируса могут быть разными, но говорить о развитии бесплодия у переболевших им мужчин пока преждевременно. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Известно, что в сперме находят коронавирус. Последствий этого мы не знаем. То, что COVID-19 может вызывать бесплодие, — только предположения. Из темы: «говорите и вы…» — пояснил он.

Мясников отметил, что теоретически вирус должен выводиться из организма, но в ситуации с COVID-19 об этом пока ничего не известно.

Ранее главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова предупредила о том, что мужчины, которые перенесли коронавирус, в дальнейшем могут столкнуться с бесплодием, пишет НСН. Она отметила, что на сегодняшний день с невозможностью иметь детей в связи с COVID-19 в большей степени сталкиваются именно представители сильного пола, поскольку у них на 38% снижается качество спермы.

К выводу о том, что перенесшие COVID-19 могут быть бесплодными, пришли и китайские ученые, пишет «Ридус». Они обнаружили в вирусе фермент ACE2, позволяющий ему проникать в клетки организма и повреждать ткани. Таким образом, инфекция может поражать мужские половые железы.

Когда коронавирус попадает в репродуктивную систему мужчины, ACE2 накапливается в сперматогонии яичек, что затрудняет синтез половых гормонов и производство сперматозоидов. Это, в свою очередь, может снизить качество половой жизни больного и привести к бесплодию.