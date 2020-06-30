«Калашников» продемонстрировал на публике экспериментальный пулемет

Москва, 30 июня. Российские оружейники создали модернизированную модель ручного пулемета Калашникова (РПК), которая получила ряд преимуществ, но не пошла в серийное производство.

На фоне продолжения процесса перевооружения российской армии можно наблюдать усиление интереса не только к новым отечественным разработкам, но и ранее созданным отечественным образцам оружия.

Недавно концерн «Калашников» продемонстрировал на публике экспериментальный образец 7,62-миллиметрового ручного пулемета. Модернизированный РПК для повышения показателей кучности и точности стрельбы получил ряд нововведений.

Так, он «отличался новыми сошками с осью вращения ножек выше оси канала ствола, что позволяло оружию самостоятельно центрироваться по отношению к плоскости стрельбы при установке на неровных поверхностях». Помимо этого, для обеспечения единообразного положения плеча стрелка относительно приклада оружия РПК «получил откидной наплечник». Также цевье пулемета, в отличие от аналогичных моделей Калашникова, не имеет «бороды».

В настоящий момент данный экспериментальный экземпляр «Калашникова» находится в коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. При этом оружейный эксперт Руслан Чумак отметил, что из данного РПК было произведено «значительное количество выстрелов», однако «по неизвестным причинам внесенные изменения не пошли в серийное производство».

Вес модернизированного РПК составляет около пяти килограммов, его длина — 104 сантиметра, а длина ствола — 591 миллиметр. Для снаряжения оружия используются патроны калибра 7,62 на 39 миллиметров.

Ранее сообщалось об открытии концерном «Калашников» продаж гражданской версии винтовки MR1.