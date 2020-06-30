Военный эксперт рассказал, как заставить США не возобновлять ядерные испытания

Россия должна выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), поскольку только так можно подтолкнуть США к началу серьезных переговоров по контролю использования ядерного потенциала. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт Михаил Александров.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление российского МИД о намерениях Вашингтона возобновить ядерные испытания. Отмечается, что ситуация в этом вопросе ухудшается, поскольку США и другие семь стран так и не ратифицировали ДВЗЯИ.

«Наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ, и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний», — подчеркнули в МИДе.

В российском внешнеполитическом ведомстве ждут пересмотра позиции США, чтобы «дать зеленый свет» превращению договора в «полноценно действующий международно-правовой инструмент».

В российском МИД должны понять, что как-то повлиять на политику США дипломаты не в состоянии, считает эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Бесконечные призывы к Вашингтону откуда-то не выходить «абсолютно бесполезны», говорит он.

«МИД РФ нужно думать, как улучшить позицию России в этом вопросе, а не цепляться за старые отжившие соглашения, которые в новых международных реалиях бессмысленны. А сделать это можно за счет отказа от этого договора. Не нужно ждать, когда выйдут американцы, а необходимо самим выходить и заниматься ядерными испытаниями. Мы имеем возможность проводить подкритические ядерные взрывы, которые не такой серьезный вред наносят экологии. Нужно проверить безопасность и надежность стратегического ядерного оружия. Международная обстановка накаляется, а наш ядерный арсенал должен быть в отличной форме», — пояснил Александров в комментарии ФАН.

По мнению военного эксперта, призывы России к США ратифицировать ДВЗЯИ только оттягивают момент, когда наша страна сможет реально заняться инвентаризацией своего ядерного арсенала и приведением его в боевую готовность.

«Поскольку США не ратифицировали договор, то он фактически не действует. С учетом намерений Вашингтона выйти из него, Россия снимает с себя все обязательства по нему. Соглашение в силу не вступило, а мы фактические добровольно придерживаемся моратория на ядерные испытания», — сказал собеседник ФАН.

Можно вспомнить, как недавно Россия заявила, что больше не участвует в механизме уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии. После этого решения США стразу «встрепенулись», отметив, что это не соответствует их интересам, рассказал Александров.

«Такое решение оказалось эффективным. Мы должны показать, что нас нельзя постоянно разводить, мы будем действовать в соответствии с нашими интересами. Когда США увидят, что этот выход из договора реально угрожает их безопасности, поскольку Россия может вырываться вперед в ядерных вооружениях, тогда американцы начнут серьезные переговоры», — добавил он.

Напомним, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был открыт для подписания в Нью-Йорке 24 сентября 1996 г. К настоящему времени участниками соглашения стали 184 государства и 168 его ратифицировали. В соответствии с документом каждое государство-участник обязуется не производить испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв.

Ранее бомбардировщики F-15E Strike Eagle прошли испытания на возможность нести водородные бомбы B61-12. Сами ядерные компоненты в бомбах заменили муляжами, которые сбрасывали с высоты 7,5 километров в пустыне в штате Невада. В Сандийских национальных лабораториях, где проходили испытания, сообщили, что использование бомб, которые поступили на вооружение полвека назад, теперь можно продлить еще на два десятка лет.