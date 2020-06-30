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Звезда «Дэдпула» Рейнольдс испортил встречу актеров «Людей Икс»

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Звезда «Дэдпула» Рейнольдс испортил встречу актеров «Людей Икс»

Москва, 30 июня. Исполнитель главной роли в фильме «Дэдпул», голливудский актер Райан Рейнольдс сорвал встречу актеров из серии фильмов «Люди Икс».

В этом году первой части «Людей Икс» исполняется 20 лет. Сыгравшие роли в первой части актеры решили собраться в онлайн-конференции и поделиться воспоминаниями. Воссоединение актеров было приурочено к благотворительному мероприятию Global Citizen: Unite For Our Future. В нем приняли участие Хью Джекман, Холли Берри, Иэн Маккелен, Патрик Стюарт и Фамке Янссен. Однако встречу прервал Рейнольдс.

«Тук-тук. Вау! Как тут много звезд», — удивился Рейнольдс, подключившись к трансляции.

Звезда «Дэдпула» Рейнольдс испортил встречу актеров «Людей Икс»

Хью Джекман намекнул, что Рейнольдсу не мешало бы покинуть чат. Однако «Дэдпул» сделал вид, что не услышал намека.

«Я слышу тебя. Мне тоже нравится этот фильм», — заявил Рейнольдс.

После напряженного молчания Иэн Маккеллен покинул конференцию. Рейнольдс удивился, почему встреча проходит без актеров из более поздних частей и пригласил в конференцию Софи Тернер и Джеймса Макэвоя. Однако разговор не завязался, и участники встречи стали отключаться от конференции, придумав отговорки.

«Вспомнила, у меня сейчас чат по Джеймсу Бонду», – заявила Янссен и вышла из встречи.

В итоге Рейнольдс и Джекман остались в видеовстрече вдвоем. Беседа явно не была по душе Джекману, особенно после того, как Рейнольдс пригласил Льва Шрайбера, сыгравшего сводного брата Росомахи Виктора Крида.

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