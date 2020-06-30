Звезда «Дэдпула» Рейнольдс испортил встречу актеров «Людей Икс»

Москва, 30 июня. Исполнитель главной роли в фильме «Дэдпул», голливудский актер Райан Рейнольдс сорвал встречу актеров из серии фильмов «Люди Икс».

В этом году первой части «Людей Икс» исполняется 20 лет. Сыгравшие роли в первой части актеры решили собраться в онлайн-конференции и поделиться воспоминаниями. Воссоединение актеров было приурочено к благотворительному мероприятию Global Citizen: Unite For Our Future. В нем приняли участие Хью Джекман, Холли Берри, Иэн Маккелен, Патрик Стюарт и Фамке Янссен. Однако встречу прервал Рейнольдс.

«Тук-тук. Вау! Как тут много звезд», — удивился Рейнольдс, подключившись к трансляции.

Хью Джекман намекнул, что Рейнольдсу не мешало бы покинуть чат. Однако «Дэдпул» сделал вид, что не услышал намека.

«Я слышу тебя. Мне тоже нравится этот фильм», — заявил Рейнольдс.

После напряженного молчания Иэн Маккеллен покинул конференцию. Рейнольдс удивился, почему встреча проходит без актеров из более поздних частей и пригласил в конференцию Софи Тернер и Джеймса Макэвоя. Однако разговор не завязался, и участники встречи стали отключаться от конференции, придумав отговорки.

«Вспомнила, у меня сейчас чат по Джеймсу Бонду», – заявила Янссен и вышла из встречи.

В итоге Рейнольдс и Джекман остались в видеовстрече вдвоем. Беседа явно не была по душе Джекману, особенно после того, как Рейнольдс пригласил Льва Шрайбера, сыгравшего сводного брата Росомахи Виктора Крида.