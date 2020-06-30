Гидрометцентр прогнозирует жаркий июль по всей России

Москва, 30 июня. Средняя температура воздуха в России в июле будет около и выше нормы, месяц ожидается теплым. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На всей территории страны июль будет около и выше нормы… Если анализировать этот прогноз, то можно говорить о том, что июль будет теплым фактически повсеместно», — сказал он журналистам.

По словам синоптика, ниже нормальных значений температура в ближайшие дни опустится лишь в Поволжье и на Урале, но относительное похолодание будет краткосрочным.

Вильфанд также отметил, что, начиная с 4–5 июля, в европейской части страны и на ее азиатской территории прогнозируются «очень высокие значения» — «очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск».

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что этот прогноз не означает, что каждый день будет стоять жара. Погодные режимы могут чередоваться, но в среднем июль будет теплым, передает телеканал «360».

Ранее о схожих прогнозах в интервью телеканалу «МИР 24» рассказывал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, начало июля должно подтвердить долгосрочные прогнозы относительно жаркого лета-2020. Синоптик напомнил, что в июне в ряде российских регионов были зафиксированы погодные рекорды по температуре и осадкам.

Прогнозировать погоду на вторую половину июля и августа синоптик не стал, но отметил, что этот год вполне может войти в историю как один из самых жарких.