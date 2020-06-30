Дочка «Цирка дю Солей» в РФ продолжит работу, несмотря на банкротство головной компании

Москва, 30 июня. Знаменитый «Цирк дю Солей» находится на грани банкротства и планирует расстаться со многими сотрудниками, однако российских артистов это не коснется. Об этом сообщает представительство цирка в РФ.

Всемирно известный цирк оказался в затруднительном положении из-за массовой отмены представлений на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«При нулевом доходе с момента вынужденного прекращения наших выступлений из-за COVID-19 руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», — пояснил директор цирка Дэниел Ламарр.

Компания уже разработала план реструктуризации, согласно которому владельцы вложат 300 миллионов долларов в перезапуск цирка. Большую часть средств возьмут в долг у канадской провинции Квебек, где зарегистрирована компания. Однако, с 3480 сотрудниками все же придется расстаться.

Несмотря на банкротство головной компании, российская дочка цирка продолжает работать и даже готовит новые шоу, передает телеканал «360».