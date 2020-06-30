Наргиз восхитила поклонников фото с длинными волосами

Москва, 30 июня. Российская певица Наргиз Закирова известна не только выдающимся голосом, но и ярким образом — звезда выступает с бритой головой. Певица решила примерить другие прически, в том числе с длинными волосами.

Наргиз опубликовала в Instagram работы фотохудожника Рональда Макдонки. Он изобразил певицу в нескольких образах с длинными волосами.

На опубликованных снимках Наргиз примерила образ невесты в винтажном платье, скрыв под фатой длинные каштановые волосы. На другой работе звезда предстала в образе голливудской актрисы. Кроме того, Наргиз попробовала себя в образе блондинки и даже Чудо-женщины.

Поклонники Наргиз восхитились новыми образами певицы. Многие отметили, что ей пошли бы женственные прически. Фанаты предложили исполнительнице отрастить волосы.

«Фантастические образы!!!» — восхитилась olgaericko.

«Очень красивая женщина», — согласилась ma.ga8713.

«Волосы — украшение женщины», — добавила nataliachevachina.

Некоторые сравнили певицу в новых образах с Софи Лорен и Вивьен Ли.

«Вы — Софи Лорен», — отметила olga_vedeneeva.

Ранее Наргиз публично призналась, что, несмотря на эпидемию, чувствует себя окрыленной и наполненной жизненной энергией и благодаря своему новому продюсеру Виктору Дробышу становится ближе к поклонникам.