Росстандарт назвал главные признаки правильного шашлыка

Москва, 30 июня. Эксперты Росстандарта назвали главные признаки правильного шашлыка. В ведомстве утвержден ГОСТ на главное летнее мясное блюдо.

Новый национальный стандарт определил правила, по которым эксперты будут проверять в лабораториях качество шашлыка, прежде чем мясо попадет на прилавок. Согласно положению, тестировать мясо будут специалисты пяти направлений.

В первую очередь протестируют маринад, в котором находится мясо. Его эксперты приправят медным купоросом. Если шашлык качественный, то никакого мутного бульона быть не должно.

Антибиотики в свинине находятся под строжайшим запретом. Кусочки мяса в упаковке могут быть как маленькими (30 граммов), так и большими (90 граммов). Также в мясе не должно быть ни костей, ни хрящей, ни жилок. Сама упаковка должна выглядеть привлекательно — без подтеков и трещин.

Эксперты также объяснили, почему шашлык может быть сухим. Как оказалось, здесь может и вовсе не быть вины повара. Дело в том, что производитель мог подсунуть мясо старой свиньи или «нахимичить» с просроченным товаром. Чтобы не попасться на такую уловку нужно посмотреть на мясо, если оно рыхлое или напоминает резину, а в нос бьет едкий запах пряностей, то стоит отказаться от такой продукции, пишет «Московский комсомолец».