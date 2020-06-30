Смехову сфотографировали в обнимку с таинственным мотоциклистом

Москва, 30 июня. Актрису Алику Смехову сфотографировали в обнимку с мотоциклистом. Как пишут средства массовой информации, Смехова о своей личной жизни предпочитает никому не рассказывать. Первым супругом актрисы был режиссер Сергей Ливнев, с которым она прожила шесть лет. Второй брак Смеховой с банкиром Георгием Беджамовым продлился всего два месяца. В браке с третьим мужем — бизнесменом по имени Николай (фамилию Смехова не называла) у Смеховой появился сын Артем (сейчас 20 лет). Второй ребенок родился у Смеховой от отношений с очень известным бизнесменом, имя которого актриса также скрыла. Мальчик родился в 2007 году, его назвали Макаром.

В начале 2020 года актриса намекнула, что у нее появился достойный мужчина.

«В первую очередь, я в мужчинах ценю ум, достоинство, великодушие, духовную силу, наличие внутреннего стержня и, конечно доброту», — рассказала Смехова.

Как пишет издание «Семь дней», Смехова считает, что ее мужчина должен быть богат духовно и уметь держать слово.

«А уж если он будет еще и сильнее меня, тогда готова сказать «браво» и преклониться. Возможно ли это, и находится ли рядом такой человек? Вы знаете, у меня есть подозрение, что да!» — уточнила Смехова.

Поклонники считают, что наконец-то увидели Смехову с таким мужчиной. Актриса опубликовала фотографию, на которой нежно прижимается к мотоциклисту. Лицо его скрыто под шлемом.

«Нашла жениха?» — спросили фанаты. «Кто этот мужественный гонщик?» — поинтересовались в комментариях.

Смехова отвечала всем загадочными «смайликами».