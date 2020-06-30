Российских военных и силовиков в октябре ждет прибавка к окладам

Москва, 30 июня. Оклады российских военнослужащих и силовиков с 1 октября вырастут на три процента. Постановление о прибавке подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Действие документа распространяется как на военных, которые служат по призыву, так и на контрактников, а также на бойцов Росгвардии, сотрудников ФСИН, МВД, ФТС, пожарных и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.



Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что зарплаты военных должны соответствовать уровню зарплат в ведущих отраслях экономики. Кроме того, по его мнению, пенсии военнослужащиз нужно индексировать сверх уровня инфляции.

В минувшем году оклады военным и сотрудникам правоохранительных органов были увеличены на 4,3 процента. В конце декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие три года на социальное обеспечение военнослужащих будет направлено 113 миллиардов рублей. Глава государства уточнил, что в денежное довольствие военных будет индексироваться каждый год: на 3% в 2020 году и на 4% в 2021-2022 годах.