Онищенко призвал не делать сенсацию из новости о 100 штаммах коронавируса, выявленных в РФ

Ничего сенсационного в заявлении о сотне выявленных в России штаммов нового коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19, нет. Такое заявление сделал академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Так он отреагировал на новость, что специалисты новосибирского центра вирусологии и иммунологии «Вектор» выделили более 100 штаммов нового коронавируса.

Как рассказал в интервью РИА Новости гендиректор «Вектора» Ринат Максютов, новосибирский центр с 15 июля начнет испытания противокоронавирусной вакцины на добровольцах.

«После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более сотни», — заявил он.

По мнению доктора медицинских наук, академика РАН, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, выделение сотни штаммов COVID-19 — это, конечно, хорошо, но этого очень мало.

«То, что в «Векторе» выделили столько штаммов вируса, это хорошо, поскольку это показатель жизнеспособности системы мониторинга распространения коронавирусной инфекции, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но упиваться этими достижениями и раздувать из этого сенсацию не стоит. Сотня штаммов — это очень мало при той интенсивности распространения эпидемического процесса, которую мы наблюдаем. Так что эти цифры, скорее, показатель недостаточно эффективной работы.

Кроме того, сегодня мало выделить вирус, нужно еще опубликовать полный геномный сиквенс (результат секвенирования; прочитанная последовательность генетического кода. — Прим. ФАН) выделенных вирусов».

По мнению Онищенко, нашим специалистам стоит брать пример с Китая, где эта проблема успешно решается.

«В Китае по официальным данным общее число заболевших за весь период — примерно 84 тысячи на полуторамиллиардное население, — говорит собеседник ФАН. — При этом за весь период пандемии, начиная с декабря прошлого года, китайцами было опубликовано в генном банке несколько десятков тысяч полногеномных сиквесов (анализов различных штаммов COVID-19. — Прим. ФАН). Это значит, что вирус был выделен и просеквенирован, то есть был составлен его генетический паспорт. Именно это является показателем высочайшего уровня работы и очень эффективной системы мониторинга. При китайской системе мониторинга можно уловить мельчайшие изменения вируса, даже на той стадии, когда он еще не проявил свое болезнетворное воздействие на человеческую популяцию».

Кроме Китая в этой области эффективно работают британские и американские вирусологи, которые также публиковали десятки тысяч полногеномных сиквенсов нового коронавируса, отметил Онищенко.

«А мы говорим всего о сотне выделенных штаммов вируса. Этого мало. Кроме того, помимо выделения вирусов и их описания, нужно еще добиться опубликования их полногеномных сиквенсов в мировом геномном банке, а это делается по очень строим правилам. Так что, думаю, там публикаций от России совсем мало. Нам необходимо энергично наращивать наши национальные возможности в этой области, это касается не только коронавирусной инфекции, но и гриппа, к эпидемии которого уже надо готовиться, да и всех вновь возникающих инфекций. Так что не стоит преувеличивать значение новости о нашей сотне штаммов. Это, скорее, свидетельство нашего отставания в этой области. Нам нужно прикладывать больше усилий, и национальная стратегия биологической безопасности, утвержденная в России в октябре прошлого года, была очень вовремя. Развивать науку в этом направлении нам нужно во всех регионах, ведь помимо «Вектора» у нас есть много соответствующих учреждений», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее появилась информация, что в России разрабатывается несколько типов различных вакцин от COVID-19, а в мире — более 140. Предполагается, что первые вакцины поступят в серию осенью 2020 года, когда ожидается так называемая вторая волна пандемии.