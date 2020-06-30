Hyundai отзывает 47,7 тыс. седанов Elantra в России из-за короткого замыкания

Москва, 30 июня. Компания «Хендэ Мотор СНГ», являющаяся официальным представителем Hyundai в России, отзывает 47,7 тысячи автомобилей Elantra. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Программа мероприятий автохолдинга касается 47 653 седанов, реализованных в период с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC», — передает ведомство.

Компания проинформирует владельцев Elantra. Кроме того, автомобилисты могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под программу отзыва. Для этого необходимо сличить VIN-код автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.

«Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита», — отмечается в сообщении.

На отозванных автомобилях будут установлены комплекты реле. Работы пройдут бесплатно для автовладельцев.

Ранее стало известно, автомобили с пробегом на российском рынке стали падать в цене. По данным экспертов, стоимость подержанных машин сильнее реагирует на изменение курса валют, передает телеканал «360».