Новый штамм свиного гриппа: происхождение, потенциальная опасность, угроза распространения

Микробиологи нашли новый штамм свиного гриппа на нескольких фермах в Китае. По данным ученых, свойства этого патогена позволяют ему распространяться среди людей и могут вызвать новую пандемию. Что известно о новом штамме, и какую угрозу он несет человечеству? В вопросе разбиралось Федеральное агентство новостей.
Происхождение и потенциальная опасность вируса
Исследование, посвященное новому штамму свиного гриппа, было опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Патоген имеет сходные признаки с вирусом, который вызвал пандемию A/H1N1 в 2009 году.
Ученые наблюдали за вирусами гриппа, которые присутствовали в популяции свиней на фермах в промежуток между 2011 и 2018 годом. В результате исследования микробиологи выявили новый штамм свиного гриппа.
«Подобно вирусу pdm/09 (он вызвал пандемию в 2009 году. — Прим. ред.), вирусы G4 имеют все существенные признаки кандидата в пандемические вирусы», — говорится в аннотации к статье.
Тестирование работников свиноферм показало, что 10,4% из них уже контактировали с вирусом G4.
«Такая инфективность значительно увеличивает возможность адаптации вируса среди людей и вызывает опасения относительно возможного возникновения пандемических вирусов», — пишут исследователи.
Как отмечают ученые, систематическое наблюдение за вирусами гриппа у свиней имеет важное значение для предупреждения потенциальной пандемии.
Вирусолог Зуев оценил исследование ученых из Китая
Российский вирусолог, профессор Виктор Зуев прокомментировал статью китайских коллег. Ученый отметил: сейчас необходимо понять, какими свойствами новый штамм вируса обладает.
«Все зависит не от того, что штамм новый, а от того, какими свойствами он обладает. В мире ежегодно выделяется огромное количество новых вирусов, но мы о них даже не слышим. Да, мы действительно общались со свиным гриппом, но надо помнить, что это не вирус гриппа свиней, а вирус гриппа человека, в геном которого встроен вирус свиней», — сказал Виктор Зуев в комментарии ФАН.
«Классический» вирус свиного гриппа был открыт в 1930 году американцем Ричардом Шоупом. Вирус гриппа человека был открыт тремя годами позднее учеными Лондонского национального института медицинских исследований Уилсоном Смитом, Кристофером Эндрюсом и Патриком Лейдлоу.
При этом, отметил Виктор Зуев, патогены могут циркулировать между людьми и животными. Так случилось в 90-х годах в Великобритании, когда произошла вспышка коровьего бешенства.
Говорить сейчас, насколько опасен новый штамм свиного гриппа, пока рано, считает ученый.
«Это только первое сообщение. Какова патогенность вируса, его заразительность? Хорошо было бы узнать. Тот же коронавирус, с которым мы «в обнимку сидим» уже полгода, не очень высокопатогенный, но он необыкновенно заразителен. Поэтому и «отметился» на всех континентах, и до сих пор мы от него не избавились. Думаю, китайские исследователи расскажут, насколько [новый штамм] обладает характерными свойствами, и тогда мы уже будем иметь представление, чего ждать. Сейчас нам ничего не остается делать, кроме как просто ждать. Мало этих первых сообщений», — резюмировал Виктор Зуев.