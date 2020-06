Новый штамм свиного гриппа: происхождение, потенциальная опасность, угроза распространения

Микробиологи нашли новый штамм свиного гриппа на нескольких фермах в Китае. По данным ученых, свойства этого патогена позволяют ему распространяться среди людей и могут вызвать новую пандемию. Что известно о новом штамме, и какую угрозу он несет человечеству? В вопросе разбиралось Федеральное агентство новостей.

Происхождение и потенциальная опасность вируса

Исследование, посвященное новому штамму свиного гриппа, было опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Патоген имеет сходные признаки с вирусом, который вызвал пандемию A/H1N1 в 2009 году.

Ученые наблюдали за вирусами гриппа, которые присутствовали в популяции свиней на фермах в промежуток между 2011 и 2018 годом. В результате исследования микробиологи выявили новый штамм свиного гриппа.

«Подобно вирусу pdm/09 (он вызвал пандемию в 2009 году. — Прим. ред.), вирусы G4 имеют все существенные признаки кандидата в пандемические вирусы», — говорится в аннотации к статье.

Тестирование работников свиноферм показало, что 10,4% из них уже контактировали с вирусом G4.

«Такая инфективность значительно увеличивает возможность адаптации вируса среди людей и вызывает опасения относительно возможного возникновения пандемических вирусов», — пишут исследователи.

Как отмечают ученые, систематическое наблюдение за вирусами гриппа у свиней имеет важное значение для предупреждения потенциальной пандемии.

Вирусолог Зуев оценил исследование ученых из Китая

Российский вирусолог, профессор Виктор Зуев прокомментировал статью китайских коллег. Ученый отметил: сейчас необходимо понять, какими свойствами новый штамм вируса обладает.

«Все зависит не от того, что штамм новый, а от того, какими свойствами он обладает. В мире ежегодно выделяется огромное количество новых вирусов, но мы о них даже не слышим. Да, мы действительно общались со свиным гриппом, но надо помнить, что это не вирус гриппа свиней, а вирус гриппа человека, в геном которого встроен вирус свиней», — сказал Виктор Зуев в комментарии ФАН.

«Классический» вирус свиного гриппа был открыт в 1930 году американцем Ричардом Шоупом. Вирус гриппа человека был открыт тремя годами позднее учеными Лондонского национального института медицинских исследований Уилсоном Смитом, Кристофером Эндрюсом и Патриком Лейдлоу.

При этом, отметил Виктор Зуев, патогены могут циркулировать между людьми и животными. Так случилось в 90-х годах в Великобритании, когда произошла вспышка коровьего бешенства.

Говорить сейчас, насколько опасен новый штамм свиного гриппа, пока рано, считает ученый.