Киев, 30 июня. Украинский журналист-русофоб Остап Дроздов возмутился поздравлением президента Украины Владимира Зеленского с Днем конституции. Глава государства назвал регионы страны на русскоязычный манер «краями».

«Знаете, я сейчас нахожусь на Херсонщине, это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло: в нашей стране таких – двадцать пять», — заявил Зеленский.

Дроздов пришел в ярость после слов президента об украинских краях. По словам ведущего, области Украины можно называть «штатами» или «воеводствами», чтобы «приблизиться к цивилизации», но не на русскоязычный манер — «краем».

«Вы не ошиблись, и я скажу, что вы только что прослушали поздравление президента Украины с Днем Конституции России», — добавил Дроздов.

Он напомнил, что «край» — это субъекты в Российской Федерации. Называя области Украины «краями», Зеленский создает прямую аллюзию на федеративное устройство России.

Кроме того, журналист отметил, что Зеленский заявил о 25 «краях», не посчитав Крым и Донбасс. Русофоб настаивает, что на Украине 27 областей.