Глюкоза с мужем погрязли в миллионных долгах из-за общего бизнеса с Фадеевым

Москва, 30 июня. Певица Глюкоза и ее супруг бизнесмен Александр Чистяков попали в крупные долги после попытки вести общий бизнес с продюсером Максимом Фадеевым. Кредиторы через суд потребовали взыскать с известной пары почти 27 миллионов рублей.

В 2006 году Глюкоза, Чистяков и Фадеев приняли решение учредить компанию «Глюкоза продакшн» по производству компьютерной анимации, а спустя некоторое время продюсер замахнулся на создание мультфильма «Савва. Сердце воина». В одном из интервью певица говорила, что ее супруг «падок на авантюры». Вероятно, именно поэтому работа над проектом началась. Она продолжалась восемь лет, однако мультфильм потерпел фиаско.

Сборы с проката мультфильма даже не приблизились к расходам на его производство. «Савва» обошелся «Глюкозе продакшн» практически в 15 миллионов долларов, причем около трети этой суммы выделил Фонда кино.

В российских кинотеатрах лента собрала 2,905 миллиона долларов, а за границей еще меньше — 2,75 миллиона. Таким образом компания оказалась в долгах. Учредителям предстояло расплачиваться на только со своими сотрудниками, но и с Фондом кино, так как организация поддержки российского кинематографа дала фирме не все деньги на безвозвратной основе. Судебные иски на огромные суммы посыпались в адрес «Глюкоза продакшн» со всех сторон.

Столкнувшись с трудностями, в компании попросили сотрудников уволиться по собственному желанию и пообещали произвести с ними расчет за работу в ближайшие полгода. Однако зарплату никто не получил — 20 людей, работавших на Чистяковых и Фадеева, остались без денег.

«Проработав на студии несколько лет, я оказался, как и все мои коллеги, обманутым. Нас всех попросили подписать увольнительную «по собственному желанию» и пообещали, что имеющиеся задолженности обязательно погасят в течение максимум полугода после сдачи проекта «Савва. Сердце воина». И — тишина! По факту кинули меня на сумму порядка 250 тысяч рублей», — приводит «Экспресс газета» слова одного из сотрудников компании.

В 2017 году учредители передали погрязшую в долгах компанию коллеге Чистякова Сергею Лубеницкому. Фирма стала называться «Система-А», новый владелец предпринял несколько попыток выставить ее на торги, однако желающих покупателей не нашлось. По итогам несостоявшегося банкротства кредиторы не получили 362 миллиона рублей.

Некоторые до сих пор не оставляют надежды добиться возврата потраченных на проект средств. Компания «Наше кино», которая занималась рекламой и прокатом «Саввы», недавно подала в арбитражный суд иск о взыскании 26,6 миллиона рублей, но не с «Системы-А», а с Глюкозы, ее супруга и учредителя компании Сергея Лубеницкого как с физических лиц. Никто из них не прокомментировал ситуацию.