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Глюкоза с мужем погрязли в миллионных долгах из-за общего бизнеса с Фадеевым

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Глюкоза с мужем погрязли в миллионных долгах из-за общего бизнеса с ФадеевымМосква, 30 июня. Певица Глюкоза и ее супруг бизнесмен Александр Чистяков попали в крупные долги после попытки вести общий бизнес с продюсером Максимом Фадеевым. Кредиторы через суд потребовали взыскать с известной пары почти 27 миллионов рублей.

В 2006 году Глюкоза, Чистяков и Фадеев приняли решение учредить компанию «Глюкоза продакшн» по производству компьютерной анимации, а спустя некоторое время продюсер замахнулся на создание мультфильма «Савва. Сердце воина». В одном из интервью певица говорила, что ее супруг «падок на авантюры». Вероятно, именно поэтому работа над проектом началась. Она продолжалась восемь лет, однако мультфильм потерпел фиаско.

Сборы с проката мультфильма даже не приблизились к расходам на его производство. «Савва» обошелся «Глюкозе продакшн» практически в 15 миллионов долларов, причем около трети этой суммы выделил Фонда кино.

В российских кинотеатрах лента собрала 2,905 миллиона долларов, а за границей еще меньше — 2,75 миллиона. Таким образом компания оказалась в долгах. Учредителям предстояло расплачиваться на только со своими сотрудниками, но и с Фондом кино, так как организация поддержки российского кинематографа дала фирме не все деньги на безвозвратной основе. Судебные иски на огромные суммы посыпались в адрес «Глюкоза продакшн» со всех сторон.

Глюкоза с мужем погрязли в миллионных долгах из-за общего бизнеса с ФадеевымСтолкнувшись с трудностями, в компании попросили сотрудников уволиться по собственному желанию и пообещали произвести с ними расчет за работу в ближайшие полгода. Однако зарплату никто не получил — 20 людей, работавших на Чистяковых и Фадеева, остались без денег.

«Проработав на студии несколько лет, я оказался, как и все мои коллеги, обманутым. Нас всех попросили подписать увольнительную «по собственному желанию» и пообещали, что имеющиеся задолженности обязательно погасят в течение максимум полугода после сдачи проекта «Савва. Сердце воина». И — тишина! По факту кинули меня на сумму порядка 250 тысяч рублей», — приводит «Экспресс газета» слова одного из сотрудников компании. 

В 2017 году учредители передали погрязшую в долгах компанию коллеге Чистякова Сергею Лубеницкому. Фирма стала называться «Система-А», новый владелец предпринял несколько попыток выставить ее на торги, однако желающих покупателей не нашлось. По итогам несостоявшегося банкротства кредиторы не получили 362 миллиона рублей.

Глюкоза с мужем погрязли в миллионных долгах из-за общего бизнеса с ФадеевымНекоторые до сих пор не оставляют надежды добиться возврата потраченных на проект средств. Компания «Наше кино», которая занималась рекламой и прокатом «Саввы», недавно подала в арбитражный суд иск о взыскании 26,6 миллиона рублей, но не с «Системы-А», а с Глюкозы, ее супруга и учредителя компании Сергея Лубеницкого как с физических лиц. Никто из них не прокомментировал ситуацию.

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Источник: «Экспресс газета»
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