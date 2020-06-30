Волочкова после поездки в Дивеево обратилась к губернатору Нижегородской области

Москва, 30 июня. Российская балерина Анастасия Волочкова решила объясниться с поклонниками по поводу поездки в Дивеево и обратиться к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

Ранее средства массовой информации написали, что поездка бывшей примы Большого театра в Дивеево закончилась скандалом. Волочкова, которая якобы не знала, что в регионе еще не сняты ограничения из-за коронавируса, удивилась, когда в дом ее друзей прибыли полицейские. Стражи порядка около часа допрашивали знаменитую балерину о том, как она проникла в Дивеево. Волочкова при этом объяснила им, что приехала в город помолиться, сходила на вечернюю службу, пообщалась с батюшкой и местными жителями. Теперь, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, артистку ждет штраф.

Как пишет издание KP.Ru, балерина решила объясниться с поклонниками и обратиться к губернатору с открытым письмом.

«Я приехала в ваш город Дивеево помолиться в святых местах, в монастыре, который был открыт, побывать на многочасовой службе, окунуться в святых источниках и увидеть друзей. Не зная о карантине, который губернатор не открыл именно в Дивеево», — уточнила она.

По словам Волочковой, она ждала от главы региона извинений или цветов.

«С вашей стороны было бы более благородно прислать мне букет цветов», — заявила танцовщица.

Волочкова ранее решила посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, несмотря на то, что это место еще не открыто для паломников из других регионов в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Полиция составила в отношении экс-примы Большого театра протокол о нарушении правил самоизоляции.

Судя по видеозаписи, появившейся в Сети, Волочкова вела себя довольно грубо в разговоре со стражами порядка и называла себя по ходу беседы «примой-балериной всея Руси».