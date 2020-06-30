Врачи призвали россиян носить маски в период выхода из режима ограничений

Москва, 30 июня. Медицинские эксперты заявили, что из режима ограничений нужно выходить крайне осторожно, и призвали пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что назвать второй волной коронавируса новые всплески заболеваемости нельзя. Окончательно заключение можно будет сделать после того, как пандемия подойдет к финальной черте.

По словам эксперта, некоторые ограничения никак не влияют на рост заболеваемости коронавирусом, а другие, напротив, сдерживают распространение инфекции. И если последние меры отменить, то не исключен новый виток распространения опасного заболевания.

По словам иммунолога, сейчас в мире еще не закончилась первая волна коронавируса, но некоторые ограничительные меры постепенно снимают, в том числе в России.

«Заболеваемость сохраняется на низком уровне. Такая же ситуация происходит и в России. Коэффициент снизился, стал, например, ниже единицы, неделя-другая проходит — какие-то ограничения снимают. Две недели проходит, смотрят, если показатели не растут, значит, можно еще что-то снять. Если начинается рост заболеваемости, значит, снятые ограничения удерживали эпидемию», — сказал Болибок в интервью iReactor.

Эксперты предупредили, что из режима самоизоляции нужно выходить аккуратно, указал Infox.ru. Врач-отоларинголог университета имени Сеченова Юрий Ульянов призвал использовать средства индивидуальной защиты. Он считает большим плюсом ношение маски то, что она позволяет сохранить защитные свойства организма.

При этом врач отметил, что сама по себе маска от коронавирусной инфекции не спасет человека, но станет отличным средства для защиты слизистых носа и горла.