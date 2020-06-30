На Украине призвали граждан готовиться к большим потрясениям

На Украине наблюдается социальная апатия среди большинства населения; люди устали и больше не верят в светлое будущее. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

В неправильном направлении

61 процент украинских граждан считает, что события в стране развивают в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года.

Вместе с тем, 19 процентов респондентов указали, что события в стране развиваются в правильном направлении.

17,5 процентов опрошенных граждан придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Часть тех, кто считает, что страна способна преодолеть в более отдаленной перспективе, составляет 43,5 процентов, что не способна преодолеть — 17 процентов.

Люди теряют надежду

Как отметил Евгений Голышкин, тенденции разочарования украинского общества в проводимом командой Зеленского курсе обоснованы реальными фактами провалов как во внутренней, так и во внешней политике. Протестное голосование против Порошенко за «нашего парня» вылилось для граждан Украины в усиление антисоциальных реформ, экономический упадок во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства, отсутствие действенных механизмов по борьбе с коррупцией.

«Украинцы столкнулись с продолжением милитаристского курса и разжиганием межнациональной вражды, пролонгацией кредитования МВФ на преступных для народа условиях, а также значительным ростом преступности. Банды уличных национал-радикалов усиливают беспредел в отношении инакомыслящих. Граждане Украины в очередной раз обмануты не только по старой доброй традиции украинского «политикума», но и со стороны западных партнеров», — пояснил Евгений Голышкин.

По словам украинского политолога, скандалы, интриги на почве коррупции и грызни внутри властных кабинетов воспринимаются украинцами болезненно. Тем более, что все это лишь фон, накладывающийся на фундамент усиливающегося экономического кризиса, очень больно бьющего по уровню благосостояния.

«У людей уже просто усталость и безверие в какие-то позитивные перемены. Грядущие местные выборы тоже не сулят ничего хорошего. Ведь пресловутая децентрализация осталась только на бумаге и местные территориальные общины не могут ничего поделать с упадком на местах без санкций из Киева. В целом, на Украине наблюдается социальная апатия среди большинства населения. Довольны только неугомонные национал-радикалы», — добавил Евгений Голышкин.

По его мнению, в обществе витает устойчивая мысль, что грядут большие социальные потрясения. Жизнь и дальше будет ухудшаться, однако в такой ситуации придут к власти еще более худшие люди.