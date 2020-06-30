Военный прокурор Тегерана раскрыл детали трагедии с украинским лайнером

Тегеран, 30 июня. Иранская система ПВО в момент гибели украинского лайнера сработала без разрешения. Об этом на встрече с родственниками и адвокатами погибших заявил военный прокурор Тегерана Гулам-Хусейн Турки.

По его словам, пока никаких доказательств электронного взлома системы ПВО не обнаружено. Кроме того, не установлены факты саботажа на борту самолета.

«Согласно существующим инструкциям, если существует угроза воздушной атаки иностранного противника, должен был поступить приказ о прекращении полетов, и, согласно имеющимся процедурам, предусматривалась только вероятность такого нападения и воздушной угрозы», — пояснил Турки.

Компетентные органы удовлетворились принятием мер контроля, поэтому воздушное пространство не было закрыто для полетов гражданской авиации.

Прокурор также напомнил, что воздушное судно было перегружено сверх технического стандарта, поэтому рейс был задержан на один час.

«Противовоздушная система, запустившая ракету, не позволяет точно определить ракурс после перезагрузки из-за полевых условий, и эта грубая ошибка привела к тому, что система обнаружила ракурс цели с разницей около 105 градусов, что и стало основной причиной ракетного обстрела», — добавил Турки.

Напомним, рейс 752 «Международных украинских авиалиний» потерпел крушение 8 января под Тегераном в результате попадания зенитной ракеты. Из-за происшествия погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа, большинство из которых составляли граждане Ирана.

Инцидент произошел на фоне резкого обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном, вызванного убийством американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.