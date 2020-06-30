Диетолог Королева объяснила, почему любители здорового питания все чаще выбирают боулы

Известный врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что набирающие в России популярность боулы очень полезны для здоровья. Их все чаще можно встретить в меню наших ресторанов.

Кандидат медицинских наук рассказала Федеральному агентству новостей, что представляют собой боулы и чем они так привлекают любителей здорового образа жизни.

«Боулы — это такая форма подачи еды, которая интересно воспринимается, — отметила Королева. — В том числе, шариков, соединяющих в себе совокупность разных компонентов. Они подвергаются легкому грилированию (открытому запеканию — продукты на шпажках располагаются на некотором расстоянии от огня. — Прим. ФАН)».

По словам члена Федерального медико-биологического агентства России, эти шарики могут состоять из овощей или мяса в сочетании с ароматными добавками. А вообще в боулах можно соединить все для правильного питания: белки, углеводы, витамины и жиры.

«Каждый человек, придерживающийся здорового образа жизни, выбирает для себя именно то сочетание компонентов, которое считает нужным, вкусным и полезным, — пояснила собеседница ФАН. — Будь то овощи и овощные смеси, крупы, яйца, морепродукты... С горкой, конечно же, салатных листьев».

В российских ресторанах и кафе все чаще можно увидеть такую, пока не совсем привычную для нас, подачу продуктов питания, которую с удовольствием используют молодежь и люди, раньше не проявлявщие интерес к каким-то модным направлениям питания, сказала Королева.

«На самом деле, все натуральные продукты в правильном их сочетании полезны для здоровья, причем в любом виде, — отметила диетолог. — Объем, режим — да все здесь имеет значение».

Регулярная участница теле- и радиопередач, автор книг о здоровом питании Маргарита Королева призналась, что и сама «делает» эти боулы.

«У меня есть своя фабрика-кухня, и я не только продвигаю здоровое питание, но и реально готовлю тот самый продукт, который позволяет человеку получить информацию о том, что здорово: это вкусно, это приятная подача, правильное сочетание компонентов, чувство сытости, высокая работоспособность и безопасное снижение веса».

Боул — специальная глубокая чаша с вкусными и полезными ингредиентами, которые любому желающему могут обеспечить завтрак, обед или ужин. Главное — должны соблюдаться правильные пропорции. Все ингредиенты блюда не перемешиваются (кто-то, впрочем, все равно смешивает) и украшаются — теми же салатными листьями. Бывают, в том числе, и вегетарианские боулы.

Ранее другой российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, без которых, по ее мнению, просто невозможно сбросить лишние килограммы.