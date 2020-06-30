Пугачева потратила баснословную сумму на надгробный памятник

Москва, 30 июня. Народная артистка СССР Алла Пугачева взяла на себя расходы по установке надгробного памятника другу и коллеге Александру Барыкину на Троекуровском кладбище.

Примадонна российской эстрады проводила в последний путь на этом кладбище немало друзей. Там покоятся не только артисты, но также известные спортсмены и политики.

В 2011 году скончался друг Пугачевой, певец и композитор Барыкин. Вместе они работали в ВИА «Веселые ребята» и общались даже после начала сольной карьеры артистки. Мужчина перенес повторный обширный инфаркт во время концерта и скончался в больнице.

Оказалось, что исполнительница потратила баснословную сумму на установку памятника другу. Он обошелся Пугачевой примерно в три миллиона рублей. Памятник изготовил скульптор Валерий Белях и добавил на него надпись «Я снова с музыкой своей…», а также скульптуру Барыкина в полный рост с гитарой

В программе «Ты не поверишь!» на НТВ мать Барыкина поблагодарила Пугачеву за помощь и память об умершем друге.

Ранее бывший муж Пугачевой, певец Филипп Киркоров устроил пышный праздник для сына Мартина-Кристина, которому исполнилось восемь лет. Гости преподнесли ребенку шикарные подарки, но больше всех выделился хип-хоп исполнитель Тимати. Он подарил мальчику мотоцикл за 100 тысяч рублей. Закончился праздник салютом.