В ГУ МВД отреагировали на скандал с проникшей в Дивеево Волочковой

Москва, 30 июня. Все приезжающие в Дивеево знают о том, что село закрыто на карантин. На въезде установлены посты контроля, заявили в главке МВД по нижегородской области после скандального посещения Анастасией Волочковой Серафимо-Дивеевского монастыря.

Балерина утверждает, что была не в курсе запрета на въезд. Однако незнание закона не освободило ее от ответственности. Представитель судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщил журналистам, что экс-прима Большого театра и сопровождавший ее человек будут привлечены к административной ответственности. Волочкову могут оштрафовать на сумму от 1 тыс. рублей, а ее спутнику грозит гораздо более серьезный штраф — от 15 тысяч.

В пресс-службе регионального ГУ МВД в свою очередь заявили, что пункты контроля продолжают работать на въезде в Дивеево.

«Всех въезжающих в село проверяют сотрудники полиции. Таким образом, все приезжающие в Дивеево знают о том, что оно закрыто на карантин», — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Отметим, что объявление о том, что в селе введен карантин есть также на главной странице сайта администрации Дивеевского района. Причем объявление выделено красным цветом. Там же есть информация о том, что со стороны Арзамаса, Ардатова и Сарова с 8 апреля организована работа трех пунктов контроля.

На сайте Серафимо-Дивеевского монастыря 11 июня была опубликована новость о том, что обитель могут посещать только жители Дивеево.



В пресс-службе правительства Нижегородской области РИА Новости сообщили, что Дивеево сейчас остается последним населенным пунктом региона, где действует карантин. 30 июня его отменили в городах Павлово и Кулебаки. По официальным данным Роспотребнадзора, в Дивеевском районе выявлено 424 случая заражения COVID-19.