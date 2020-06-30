Путин обратился к россиянам в преддверии решающего дня голосования по конституции

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России с тверской земли, где 30 июня был торжественно открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся и погибших подо Ржевом — в одной из самых страшных битв Великой Отечественной войны. По словам президента, в том сражении советские воины шли в бой за будущее своей Отчизны.

«Они сражались, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией — страной уникальной цивилизации и великой культуры, связавшей воедино судьбы, надежды и устремления многих поколений наших предков», — подчеркнул Путин.

Наша память и долг перед героями прошлого накладывают на нас — их потомков — огромную ответственность, отметил президент. Нынешние поколения продолжают этот неразрывный тысячелетний исторический путь, подчеркнул он.

«Мы знаем, что, когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи», — заявил глава государства.

За что мы голосуем 1 июля

Владимир Путин напомнил, что 1 июля состоится заключительный, самый важный день всенародного голосования по внесению поправок в Конституцию России. По словам президента, это не просто поправки, облеченные в четкие правовые нормы, а нечто гораздо большее.

«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, — сказал Путин. — Это страна с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной подотчетной обществу властью».

Мы голосуем за страну, ради которой мы работаем, и которую хотим передать нашим детям и внукам, подчеркнул глава государства.

«В случае вашей поддержки поправки в основной закон закрепят эти ценности и принципы как высшие безусловные конституционные гарантии», — подчеркнул он.

Путин призвал россиян, прежде чем принять решение, как голосовать, подумать о своих близких, о людях старшего и подрастающего поколений. Президент напомнил об основополагающих ценностях: о патриотизме, о Родине, о суверенитете России, об уважении к своей истории, к традициям и культуре, к родному языку, к нашей памяти о свершениях наших предков.

«Вновь обозначу свою позицию: она четкая, неизменная и абсолютно твердая. Обновленный текст конституции со всеми предложенными поправками вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», — отметил он.

Путин поблагодарил тех, кто уже сделал свой выбор, и призвал всех россиян сказать свое слово.

«Голос каждого из вас — самый важный, самый главный», — подчеркнул Владимир Путин.

В среду, 1 июля, участки для голосования по поправкам в Конституцию будут открыты с восьми утра до 20.00. Этот день объявлен выходным. Во вторник, 30 июня, проголосовать можно до 20.00.

Основные изменения, которые будут в обновленной конституции, представлены в инфографике Федерального агентства новостей.