Клинцевич назвал статью NYT о «сговоре» РФ и талибов «беспардонной ложью»

Москва, 30 июня. Недавняя статья The New York Times о якобы сотрудничестве России и террористического движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) представляет собой очередной элемент информационной войны. Такую точку зрения озвучил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Напомним, в материале идет речь о подкупе талибов для убийства американских военных в Афганистане, передает «Политика сегодня».

«Это такая беспардонная, неприкрытая ложь, рассчитанная на низкого потребителя. Но это был перебор. В итоге (президент США Дональд. – прим. ФАН) Трамп понял, что есть вещи, которые игнорировать нельзя. Поэтому он начал разбираться, и его разведка не подтвердила эту информацию», — подчеркнул Клинцевич.

По мнению авторов статьи, российская сторона таким образом пыталась сорвать мирные переговоры США с «Талибаном». Сенатор полагает, что публикация наносит вред имиджу Трампа.

«Авторитет издания, а также людей, работающих в нем, является всегда очень важным аргументом, который снимает необходимость предоставления каких-либо доказательных вещей. Люди уверены, что такие издания не могут врать. Таким образом эта информация влияет на внутренние ресурсы, в том числе связанные с выборами, а значит косвенно затрагивает и Трампа», — уточнил парламентарий.

Пентагону так и не удалось найти подтверждение фактам, описанным в материале The New York Times. В результате американский лидер назвал статью «заказухой».

1 Организация запрещена на территории РФ.