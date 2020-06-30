Аксенов и Дитрих запустили грузовое движение по железнодорожной части Крымского моста

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и Министр транспорта РФ Евгений Дитрих запустили движение грузовых поездов по Крымскому мосту. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

После доклада генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» Алексея Гладилина о готовности перегона «Багерово — Тамань», Евгений Дитрих дал разрешение на открытие грузового железнодорожного движения.

Во время мероприятия два грузовых поезда с материка и полуострова прошли по мосту навстречу друг другу. По первому пути в сторону России проследовал поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. Ему навстречу двигался состав, сформированный из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, а также платформ, груженых рельсами.

По словам Сергея Аксенова, открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту — важный вклад в развитие крымской экономики и отличный подарок крымчанам ко дню Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию.

«Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны. Ситуация с коронавирусом не повлияла на сроки реализации проекта. В этом огромная заслуга рабочих и инженеров, всех, кто способствовал усилению логистического потенциала нашего региона», — сказал он.

По данным главы региона, пропускная способность моста составляет 12 грузовых пар поездов в сутки, что дает возможность перевозить 13 млн тонн грузов в год. Это позволит нарастить поставки продукции и сырья в обоих направлениях, существенно снизить логистические расходы, а значит и себестоимость производимой продукции.

«Это также будет способствовать развитию конкуренции, повышению инвестиционной привлекательности Крыма. Надеемся, что все это в совокупности позитивно повлияет на ценовую ситуацию, прежде всего, поможет снизить цены на продукты питания», — уточнил Аксенов.

Открытие движения грузовых поездов благоприятно отразится на обеспеченности республики строительными материалами, позволит завершить строительство социально значимых объектов в оптимальные сроки и поспособствует успешной реализации федеральных и республиканских программ. В мероприятии также приняли участие врио губернатора города Севастополя Михаил Развожаев, заместитель председателя Совета министров РК Юлия Жукова.

Напомним, строительство транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Движение для всех автомобилей было открыто 16 мая 2018 года в 05.25. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года. За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров.