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Путин и Лукашенко окрыли Ржевский мемориал Советскому солдату

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Путин и Лукашенко окрыли Ржевский мемориал Советскому солдатуРжев, 30 июня. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом.

Главы государств в ходе торжественной церемонии в Тверской области возложили цветы к мемориальному комплексу в память о солдатах Красной армии.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил Лукашенко на церемонию 24 июня, в день проведения в Москве парада по случаю 75-летия Победы. Спустя пару дней белорусский лидер подтвердил свой визит на открытие мемориала, а также намерение провести в рамках этой поездки в Россию переговоры с коллегой.

Ржевский мемориал был готов к открытию еще в апреле, его планировали торжественно представить к годовщине Победы 9 мая. Однако мероприятие пришлось отложить в связи с ситуацией с коронавирусом.

Путин и Лукашенко окрыли Ржевский мемориал Советскому солдатуМемориал Советскому солдату создавался на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он находится вблизи от деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области.

Ржевский солдат представляет собой скульптуру высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Его образ собирательный, он создан на основе множества фотографий реальных участников Ржевской битвы.

Путин и Лукашенко окрыли Ржевский мемориал Советскому солдатуСражения в районе Ржевско-Вяземского выступа стали знаковыми для солдат Красной армии. В ходе них в войне произошел коренной перелом, и советские войска победили. В 2007 году Ржев получил почетное звание «Город воинской славы».

О подвиге красноармейцев был снят фильм «Ржев». Его премьерные показы состоялись в ноябре 2019 года при участии ветеранов. В декабре картина вышла в широкий прокат. Зрители высоко оценили военную драму. Депутат Госдумы Николай Валуев назвал ее «настоящей историей без фальши» и поблагодарил создателей за качественную работу.

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Источник: Twitter
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