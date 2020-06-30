Путин и Лукашенко окрыли Ржевский мемориал Советскому солдату

Ржев, 30 июня. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом.

Главы государств в ходе торжественной церемонии в Тверской области возложили цветы к мемориальному комплексу в память о солдатах Красной армии.

«Вы за Родину пали, но она - спасена»: Минута молчания в память 1 миллиона 300 тысяч советских солдат, отдавших свои жизни в боях подо Ржевом pic.twitter.com/2Pa9tVEOtb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 30, 2020

Ранее сообщалось, что Путин пригласил Лукашенко на церемонию 24 июня, в день проведения в Москве парада по случаю 75-летия Победы. Спустя пару дней белорусский лидер подтвердил свой визит на открытие мемориала, а также намерение провести в рамках этой поездки в Россию переговоры с коллегой.

Ржевский мемориал был готов к открытию еще в апреле, его планировали торжественно представить к годовщине Победы 9 мая. Однако мероприятие пришлось отложить в связи с ситуацией с коронавирусом.

Мемориал Советскому солдату создавался на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он находится вблизи от деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области.

Ржевский солдат представляет собой скульптуру высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Его образ собирательный, он создан на основе множества фотографий реальных участников Ржевской битвы.

Сражения в районе Ржевско-Вяземского выступа стали знаковыми для солдат Красной армии. В ходе них в войне произошел коренной перелом, и советские войска победили. В 2007 году Ржев получил почетное звание «Город воинской славы».

О подвиге красноармейцев был снят фильм «Ржев». Его премьерные показы состоялись в ноябре 2019 года при участии ветеранов. В декабре картина вышла в широкий прокат. Зрители высоко оценили военную драму. Депутат Госдумы Николай Валуев назвал ее «настоящей историей без фальши» и поблагодарил создателей за качественную работу.