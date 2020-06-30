Сенатор Морозов назвал символичным обращение Путина к россиянам у Ржевского мемориала

Обращение президента России Владимира Путина к россиянам на фоне Ржевского мемориала является символичным. Об этом заявил сенатор Игорь Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее президент России Владимир Путин из Ржева выступил с обращением по голосованию о поправках в Конституцию. Глава государства подчеркнул, что, голосуя за изменения в основной закон, россияне «голосуют за страну, в которой хотят жить».

«Вновь обозначу свою позицию — она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», — подчеркнул Владимир Путин.

Заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Совфеда РФ Игорь Морозов указал на символизм обращения Путина, записанного на фоне Ржевского мемориала.

Битва под Ржевом в годы Великой Отечественной войны вошла в историю как одна из самых ожесточенных. Точные потери Красной армии до сих пор не подсчитаны: по данным разных историков, советская армия могла потерять от 392,5 тысяч до 605,9 тысяч человек.

«Битва под Ржевом была настолько кровопролитной, что аналогов ей в мировых сражениях просто нет. Советские солдаты, офицеры гибли за свою родину — за ту великую Россию, которую сейчас формирует Путин. Поэтому его обращение к россиянам у Ржевского мемориала очень символично», — сказал Игорь Морозов в комментарии ФАН.

Сенатор добавил, что Россия сильно изменилась с 1993 года, когда был принят действующий вариант Конституции.

«Государство и общество стали совершенно другими. Путин поднял Россию с колен, вновь заработала экономика, россияне стали жить достойно, и страна вновь вышла на геостратегическую орбиту и вернула себе статус мировой державы. Выход на голосование завтра, я думаю, — новый этап в созидании нашего общества и развития государственных институтов», — сказал Игорь Морозов.

1 июля — основной день голосования по поправкам в Конституцию. Эта дата объявлена выходным днем. Сенатор Морозов перечислил поправки, которые считает наиболее важными.