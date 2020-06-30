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Эксперт назвал сдерживающим фактором присутствие войск РФ всех стратегических точках мира

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Военный эксперт оценил важность присутствие войск РФ всех стратегических точках мира

У российских границ продолжают проводиться военные учения и провокации НАТО, риторика лидеров ряда стран Запада ясно указывает на то, что от идей вооруженного конфликта с Россией они не отказываются. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Интенсивность армии

Интенсивность боевой подготовки Вооруженных сил РФ в этом году возросла, российские войска сегодня присутствуют во всех стратегически важных регионах мира. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

Военный эксперт оценил важность присутствие войск РФ всех стратегических точках мира

Кроме того, добавил министр, армия России с начала года получила почти 800 единиц вооружения и военной техники, в числе которых 58 летательных аппаратов.

«Продолжается перевооружение армии и флота. С начала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолётов и вертолётов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей», — заявил Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

Глобальная нестабильность

Как отметил Сергей Простаков, в мире сейчас постоянно нарастает напряженность, которая может в любой момент вылиться в конфликт, опасный для всей планеты. Противоречия между США и Китаем, Китаем и Индией, Ираном и США, постоянное американское давление на Россию создают глобальную нестабильность.

«В этих условиях для нашей страны жизненно необходимой выглядит забота о вооруженных силах как о гаранте обеспечения безопасности не только в локальном, но и глобальном смысле. Озвученные Шойгу факты и цифры говорят как раз о том, что российская армия продолжает оставаться в центре внимания руководства государства», — пояснил Сергей Простаков.

Военный эксперт оценил важность присутствие войск РФ всех стратегических точках мира

По мнению военного эксперта, возрастание интенсивности боевой подготовки состава, поступление в армию 776 образцов вооружения, присутствие российских войск во всех стратегически важных регионах мира — все это показывает реальную мощь и потенциал отечественных вооруженных сил. При этом международная обстановка не дает сомневаться в том, что эти меры полностью оправданы.

«У российских границ продолжают проводиться военные учения и провокации НАТО, риторика лидеров ряда стран Запада ясно указывает на то, что от идей вооруженного конфликта с Россией они не отказываются. И ничего экстраординарного в военном нападении на нашу страну со времен «холодной войны» они по-прежнему не видят. И за то, что этого так и не произошло, необходимо благодарить силу российской армии — это сдерживающий фактор. Вооруженные силы страны и ранее были гарантом сохранения ее суверенитета, не раз давая отпор различным врагам, о чем напомнило и 75-летие победы в Великой Отечественной войне», — заключил Простаков.

6 мая 2020 года два стратегических бомбардировщика B-1B из Южной Дакоты провели учебное бомбометание на полигоне в Эстонии. Депутат Госдумы Юрий Швыткин посоветовал НАТО «не испытывать на прочность терпение» российских систем ПВО.

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