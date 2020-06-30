Эксперт назвал сдерживающим фактором присутствие войск РФ всех стратегических точках мира

У российских границ продолжают проводиться военные учения и провокации НАТО, риторика лидеров ряда стран Запада ясно указывает на то, что от идей вооруженного конфликта с Россией они не отказываются. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Интенсивность армии

Интенсивность боевой подготовки Вооруженных сил РФ в этом году возросла, российские войска сегодня присутствуют во всех стратегически важных регионах мира. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

Кроме того, добавил министр, армия России с начала года получила почти 800 единиц вооружения и военной техники, в числе которых 58 летательных аппаратов.

«Продолжается перевооружение армии и флота. С начала года в войска поступило 776 основных образцов новейшего и модернизированного вооружения, в том числе 58 самолётов и вертолётов, свыше 140 боевых бронированных машин и 510 многоцелевых автомобилей», — заявил Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

Глобальная нестабильность

Как отметил Сергей Простаков, в мире сейчас постоянно нарастает напряженность, которая может в любой момент вылиться в конфликт, опасный для всей планеты. Противоречия между США и Китаем, Китаем и Индией, Ираном и США, постоянное американское давление на Россию создают глобальную нестабильность.

«В этих условиях для нашей страны жизненно необходимой выглядит забота о вооруженных силах как о гаранте обеспечения безопасности не только в локальном, но и глобальном смысле. Озвученные Шойгу факты и цифры говорят как раз о том, что российская армия продолжает оставаться в центре внимания руководства государства», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению военного эксперта, возрастание интенсивности боевой подготовки состава, поступление в армию 776 образцов вооружения, присутствие российских войск во всех стратегически важных регионах мира — все это показывает реальную мощь и потенциал отечественных вооруженных сил. При этом международная обстановка не дает сомневаться в том, что эти меры полностью оправданы.

«У российских границ продолжают проводиться военные учения и провокации НАТО, риторика лидеров ряда стран Запада ясно указывает на то, что от идей вооруженного конфликта с Россией они не отказываются. И ничего экстраординарного в военном нападении на нашу страну со времен «холодной войны» они по-прежнему не видят. И за то, что этого так и не произошло, необходимо благодарить силу российской армии — это сдерживающий фактор. Вооруженные силы страны и ранее были гарантом сохранения ее суверенитета, не раз давая отпор различным врагам, о чем напомнило и 75-летие победы в Великой Отечественной войне», — заключил Простаков.

6 мая 2020 года два стратегических бомбардировщика B-1B из Южной Дакоты провели учебное бомбометание на полигоне в Эстонии. Депутат Госдумы Юрий Швыткин посоветовал НАТО «не испытывать на прочность терпение» российских систем ПВО.