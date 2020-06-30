Адвокат Ефремова сообщил о новом потерпевшем в деле актера

Москва, 30 июня. Еще один потерпевший появился в деле актера Михаила Ефремова, сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев. Теперь потерпевших четверо.

По словам защиты Ефремова, потерпевшим признан еще один сын погибшего Сергея Захарова.

«Добавился еще один сын. Теперь четверо потерпевших: жена, брат и два сына», — сказал адвокат в беседе с РИА Новости.

Ранее представитель семьи Захарова Александр Добровинский сообщил, что брат, вдова и сын погибшего официально признаны потерпевшими.

В начале июня в центре Москвы произошла страшная авария с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. В результате ДТП погиб один человек. Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил Infox.ru.

В отношении звезды театра и кино возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время 56-летний артист помещен под домашний арест.

Семья жертвы ДТП не собирается идти на мировую и требует наказать артиста по всей строгости закона, пишет Deita.ru. Многие эксперты убеждены, что Ефремов должен отправиться в тюрьму, в частности, блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком.

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков считает, что к смертельному ДТП Ефремова привела безнаказанность, которую «развивали» коллеги по цеху.