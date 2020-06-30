Гузеева отчитала участницу «Давай поженимся!» за «большой грех»

Москва, 30 июня. Телеведущая Лариса Гузеева подвергла критике очередную участницу шоу «Давай поженимся!». Знаменитости не понравился сюрприз, который невеста приготовила жениху.

Девушка предложила своему избраннику необычно «выпустить пар». Молодая пара переоделась в защитные костюмы и принялась швырять друг в друга пирожные.

Мужчина, несмотря на очевидное смущение, принял участие в странных играх. Гузеева же вообще смотрела на происходящее с недоумением, время от времени закатывая глаза.

«Честно, я не голодала в своей жизни ни одного дня, я рано стала работать и зарабатывать очень хорошо. В 23 года я в месяц получала столько, сколько мои родители вместе взятые за год. Но это грех большой! Хлеб, вот это все… Ну как? Это же чей-то труд! Я ничего не понимаю… И это при том, что я не ханжа», — возмутилась телеведущая.

Странный сюрприз не впечатлил и потенциального жениха, который в конце выпуска все выбрал другую девушку.

Ранее Гузееву поклонники довели до истерики предложением пригласить на шоу юмориста Гарика Харламова. Артист, недавно расставшийся с актрисой Кристиной Асмус, часто высмеивает программу в своем Instagram-аккаунте, по-своему обыгрывая эпизоды, передает издание «Дни.ру».