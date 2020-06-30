Путин напомнил, что поправки к конституции вступят в силу только при одобрении народа

Москва, 30 июня. Поправки к российской конституции вступят в силу только в случае одобрения их народом, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он рассказал в обращении к россиянам в преддверии основного дня голосования по поправкам.

Как уточнил глава государства, обновленный текст основного документа страны вступит в силу только если будет одобрен россиянами.

«Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения заявил, что с 22 июня вдвое выросло количество россиян, планирующих принять участие в голосовании до 30 июня включительно (51% — на 28 июня, из них 25% уже приняли участие в голосовании).

По данным исследователей, 88% россиян знают, что голосование по поправкам проходит с 25 июня по 1 июля. 70% избирателей, планирующих принять участие в голосовании, считают, что 1 июля на участки придет много людей, при этом 19% придерживаются обратного мнения. Кроме того, 74% россиян, намеревающихся проголосовать по поправкам, назвали достаточными меры обеспечения санитарной безопасности на участках.

Также 72% планирующих голосовать заявили, что участие в голосовании является гражданским долгом человека. 66% россиян, собирающихся голосовать по поправкам, отметили, что участие в голосовании — это возможность защитить свои интересы и интересы своей семьи. Еще 73% считают голосование возможностью повлиять на будущее страны.