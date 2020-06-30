Обнаженная Варнава восхитила поклонников откровенным снимком

Москва, 30 июня. Актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава восхитила поклонников новым снимком в Instagram. 35-летняя артистка оголилась для откровенной фотосессии.

На снимке Варнава продемонстрировала подписчикам обнаженную спину. Грудь артистка прикрыла, прижавшись к коленям. В тексте под снимком Варнава процитировала персонажа фильма «Служебный роман».

«Вот смотрю я на вас, Верочка, и думаю: будь я полегкомысленнее, я бы… ух!!!» — написала актриса.

Поклонники юмористки пришли в восторг от эротичной фотографии.

«Вы так похудели! Как вы так делаете?» — спросила lelyavlasova8989.

«Ну какая же ты роскошная!!! Ураган страсти», — написала светская львица Виктория Шелягова.

«Катенька, вы прекрасны в любом образе! Всегда чувствуете тонкую грань между «можно-возможно» и «недопустимо», за что я вас очень уважаю. Фотографу респект за фото», — прокомментировала vi.ka5858.

«Роскошное фото! Эстетика зашкаливает!» — сделала комплимент Варнаве sofiiabolkhovitina.

«Ты как хорошее вино — все лучше и чувственней», — отметила krasko3286.

«Катрин, вы наша Софи Лорен», — сравнила артистку с итальянской актрисой yasandrayas.

Ранее Екатерина Варнава привела поклонников в восторг образом «роковой русалки». Актриса предстала перед подписчиками в платье крупной вязки, подчеркивающем фигуру.